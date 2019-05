Duncan: 'Geen voorkeur voor locatie Songfestival'

"Er zijn meerdere venues die dat goed kunnen," zei hij, doelend op locaties als Ahoy Rotterdam en Ziggo Dome.

Hij ging ook in op zijn toekomst als artiest. Op termijn kunnen we meer muziek van hem verwachten, maakte hij bekend. Ook hoopt hij op een internationale carrière buiten Europa. "Maar aan het songfestival doe ik niet meer mee."

Vol met adrenaline

Na de winst in Tel Aviv had de zanger uit Hellevoetsluis niet meer geslapen, gaf hij aan. "We moesten na de winst meteen naar het perscentrum. Ik lag rond 05:00 uur in bed maar zat nog vol met adrenaline. Ik ben nog wel fit nu."

Tijdens de finale ging het uiteindelijk tussen Nederland en Zweden. "Het was ontzettend spannend en ze rekten de bekendmaking enorm. Ik dacht 'kom op, kom op'. Ik was bijna niet te houden."

Duncanmanie

In Nederland heerst de Duncanmanie. Honderden fans verwelkomden hem op Schiphol, ook werden huisdieren en donuts naar hem genoemd. De zanger kreeg er maar weinig van mee. "Af en toe kreeg ik een appje van familie over de gekte, dat er een hamburger naar me was vernoemd. Ik laat het allemaal op me afkomen."

Bijzonder vond de songfestivalwinnaar de gelukwensen die hij van premier Mark Rutte kreeg. "Ik kon hem alleen niet verstaan en zei dat ik later terug zou bellen. Ook de tweet van de koning en koningin was bijzonder, dat zij aan me denken."