Neptunus haalt uit bij Silicon Storks (4-19)

Curacao Neptunus heeft zondagmiddag flink uitgehaald bij Silicon Storks in Den Haag. De ploeg van Ronald Jaarsma won in zeven innings met 4-19.

Neptunus kwam in de eerste vier innings tot punten. Het nam na die innings een 14-4 voorsprong. In de vijfde en zesde inning bleef de Rotterdamse productie droog staan. Maar in de laatste inning kwamen er nog vijf punten bij.

Door de overwinning blijft Neptunus op koers voor wederom een kampioenschap. De ploeg heeft nu een voorsprong van zes punten op LΔAmsterdam.