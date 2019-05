Henk Fraser over TOP-Sparta (0-2): 'Stonden qua organisatie goed'

Sparta won zondag in de play-offs om een eredivisieplek met 2-0 van TOP Oss. Abdou Harroui scoorde beide goals voor de Rotterdammers. Trainer Henk Fraser was blij met de overwinning en vond dat zijn ploeg organisatorisch goed stond.

"Maar als wij in de eerste helft in balbezit ons niveau al haalden, hadden we de uitslag qua score al in de rust kunnen hebben", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond.

"Ik had het gevoel dat we qua organisatie goed stonden. Deze ploeg wilde ons lokken, daar hebben zij de kwaliteiten voor. Dus ik ben over het balbezitgedeelte niet zo tevreden, maar qua discipline en het verdedigend strijdplan: daar hebben we ons daar uitstekend aan gehouden. En als je kijkt naar de doelpunten die we gemaakt hebben: daar zitten gewoon schitterende doelpunten bij."

Bekijk hierboven heel het interview met Fraser.