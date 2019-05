Turkse fans feesten bij Hofpleinfontein na kampioenschap Galatasaray

Fans van de Turkse voetbalclub Galatasaray hebben zondagavond feest gevierd rond de Hofpleinfontein in Rotterdam. Hun club werd kampioen door met 2-1 van Medipol Basaksehir te winnen. Die ploeg stond tweede.

Toeterende auto's reden rond de fontein en fans verzamelden zich bij het water. Om de veiligheid te garanderen is het Hofplein kort deels met hekken afgezet. Het tramverkeer bleef wel gewoon rijden, meldde Rotterdam Onderweg.

Rond negen uur waren alle fans weg en werd de weg weer vrijgegeven voor al het verkeer.

Een politiewoordvoerder liet weten dat er niet bekeurd is voor het toeteren. "Dat doen we ook niet als Feyenoord kampioen wordt. Zo'n evenement is iets anders dan een bruiloftsstoet."

De VVD heeft inmiddels vragen over de toeterende fans gesteld.