VVD over subsidies vanuit de EU: 'Dat is gewoon ons eigen geld'

In het Europadebat van RTV Rijnmond naar aanleiding van de Europese Parlementsverkiezingen werd gediscussieerd over de stelling: Met dank aan de EU is Rotterdam innovatief, duurzaam en toekomstbestendig.

Vincent Karremans van de VVD is kritisch op Europese subsidies. "Dat geld dat wij terugkrijgen aan subsidies is gewoon ons eigen geld."

Hij vindt dat we veel te veel geld naar Brussel sturen, en dat ze daar vervolgens niet weten wat ze ermee moeten doen. Volgens Karremans bemoeit de EU zich ook met veel meer dan waar ze zich eigenlijk mee bezig zou moeten houden.

Meer dan economie

50Plus is niet met Karremans eens. "Wist u dat wij maar 1 procent van het BNP aan Brussel geven? Brussel is niet alleen economie, Brussel zou ook moeten zijn: veiligheid, vrede en noem maar op. Dat hebben we dankzij de Europese Unie. Dat moet ons meer dan 1 procent waard zijn, zeker in Rotterdam."

Lies Roest van GroenLinks mist bij de kritiek van Karremans het klimaat. "Juist op dat vlak is een sterk Europa nodig dat zegt: zo gaan we het doen. En daar dan een pot geld bij regelen."

Europees treinnetwerk

Raoul Boucke van D66 vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in groen. "We zijn de grootste haven van Europa, we moeten ook de groenste haven van Europa worden."

D66 wil dat de landbouwsubsidie omlaag gaat. In plaats daarvan wil de partij investeren in een Europees treinnetwerk dat de grote steden verbindt.

Minder naar multinationals

De Partij voor de Dieren vindt dat subsidiegeld naar duurzaamheid en vergroening moet gaan, maar vraagt zich af of Europa dat moet doen. "Nederland kan prima besluiten hoe dat geld kan worden ingezet. Waarom zou je het eerst afdragen aan Brussel om het vervolgens weer terug te vragen?"

Chantal Hakbijl van het CDA wil minder geld naar landbouw en meer naar steden. Haar probleem met de huidige landbouwsubsidies is dat het vooral naar multinationals gaat en niet naar de voedselvoorziening door boeren in het eigen land.

Kijk het hele debat hier terug: