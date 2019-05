PvdA blij met Europese uitwisselingsprogramma's voor mbo

Er wordt vaak gesproken over een kloof tussen de kiezer en Brussel. Het blijft moeilijk de EU aan de man te brengen. De verkiezingen leven niet en de opkomst bij elke keer bedroevend. Hoe kunnen we dit veranderen? In het debat werd gediscussieerd over de stelling: De EU doet te weinig om jongeren bij Europa te betrekken.

Ayhan Tonça van Denk is het eens met de stelling. "Wat we moeten doen is herkenbare gezichten krijgen. Het beeld van bobo's in Brussel die hun zakken vullen moet afgelopen zijn." Tonça vindt dat die herkenbaarheid een afspiegeling moet zijn van de maatschappij.

Ingewikkeld en saai

"De EU is ingewikkeld, saai en absoluut niet transparant", meent Arnout Hoekstra van de SP. "Wij willen dat we in Nederland de baas blijven. Ik denk dat de jeugd wel geïnteresseerd is in de landelijke politiek."

Daar denkt Agnes Jongerius van de PvdA anders over. Zij vindt de EU wel degelijk relevant voor jongeren, zeker in Rotterdam. "Rotterdam is een mbo-stad. Als je in de haven wilt werken, zou het leuk zijn als je ook even een tijdje kunt kijken hoe ze in Antwerpen opgeleid worden of in Hamburg. Dat geldt voor meerdere beroepsgroepen."

Volgens Jongerius helpt de EU jongeren hun neus buiten de deur te steken. Ze vindt dat op scholen beter moet worden uitgelegd wat er in Europa gebeurt.

Hoopvol

Lies Roest van GroenLinks vindt de lage opkomst bij de vorige verkiezingen geen Europees probleem: "Dat is bij alle verkiezingen." Ze is hoopvol, omdat bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad en provincie de opkomst weer wat hoger was.

Volgens haar maken mensen zich meer zorgen, onder andere over klimaat. "Vooral jongeren trekken zich dat aan. Onze jongeren zullen daar de gevolgen van ondervinden."

De ChristenUnie/SGP vindt informeren over Europa geen taak voor de EU. "Wij denken dat de lidstaten zelf meer aandacht aan de EU moeten besteden, in het onderwijs en in reclame en communicatie. Den Haag is beter in staat om de EU dichter bij jongeren te brengen dan Brussel."

Maurice Meeuwissen van de PVV Rotterdam begrijpt de jongeren met weinig interesse voor de politiek wel. "Als je ziet wat de EU aan klimaatgekte over ons uitstort. We worden overspoeld door niet-westerse allochtonen." Hij roept jongeren op naar zijn filmpjes op sociale media te kijken.

Kijk het hele debat hier terug: