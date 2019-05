Vader Duncan Laurence: ik heb hem vijf minuten gezien

De vader van Duncan Laurence heeft zijn zoon na de zege op het Songfestival zo'n vijf minuten gezien. Dat liet Cor de Moor maandagochtend vanuit Tel Aviv laten weten op Radio Rijnmond. "Ik heb hem verteld dat ik het fantastisch vond dat hij gewonnen had. Dat ik van hem houd en trots op hem ben. That's it."

De ouders van de Songfestivalwinnaar keren maandagavond laat weer terug naar Nederland. Duncan de Moor, zoals de zanger in het echt heet, landde zondag al op Schiphol.

's Avonds was hij te gast in het tv-programma Pauw, waar hij vertelde dat zingen in zijn jeugd een manier was om zich te weren tegen pesterijen. Zijn vader heeft daar weinig van gemerkt, zegt hij. "Dat heeft hij voor ons vaak verzwegen. Pas op latere leeftijd heeft hij dat verteld."

Thuis in Hellevoetsluis was Duncan altijd met liedjes bezig, herinnert Cor de Moor zich. En dat had bijzondere bij-effecten. "Zijn kleine broertje kon pas slapen als Duncan ging zingen."

Hartaanval

Voor Cor de Moor was de finale in Tel Aviv bloedstollend. "Vooral de puntentelling. Ik kreeg bijna een hartaanval. Toen hij gewonnen had, gingen we op de tribune helemaal uit ons dak. We konden het totaal niet geloven."

"Ik heb altijd wel gedacht dat hij beroemd zou worden. Hij heeft zijn hele leven gezegd: ik wil artiest worden. En dat is hem gelukt. Ik ben supertrots op wat hij bereikt nu heeft. We leven hier in Israël nog een beetje in een bubbel."