Experts adviseren tbs voor verdachte van insulinemoorden

De verpleger zou bejaarden insuline hebben ingespoten, terwijl zij geen suikerziekte hadden.

Rahiied A. stond maandagochtend in Rotterdam terecht tijdens een korte zitting. Hij was zelf opnieuw niet aanwezig. De zaak wordt in november inhoudelijk behandeld.

De deskundigen zeggen ook dat de ex-verpleger niet volgens het jeugdstrafrecht moet worden berecht. Zijn advocaten zijn het daar niet mee eens.