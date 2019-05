Rob Jacobs in FC Rijnmond

Rob Jacobs is maandagmiddag te gast in voetbaltalkshow FC Rijnmond. Hij schuift aan bij presentator Bart Nolles en chef sport Ruud van Os en bespreekt met hen de ontwikkelingen bij Feyenoord, Excelsior en Sparta.

Jacobs, oud-trainer van zowel Feyenoord, Excelsior als Sparta, gaat uiteraard in op de prestaties van Sparta (2-0 winst bij TOP Oss) en Excelsior (2-1 nederlaag bij RKC Waalwijk) in de play-offs.

Daarnaast is er in het programma veel ruimte voor het lange gesprek dat verslaggever Frank Stout had met Robin van Persie, naar aanleiding van diens afscheid van het profvoetbal als speler.

FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. De show is ook live te zien op Facebook en deze website.