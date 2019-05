'Duncan zong zichzelf als 1-jarige in slaap'

De winnaar van het Songfestival lag als piepklein mannetje al te zingen in zijn bed. Volgens zijn oma was Duncan Laurence - echte achternaam De Moor - nog maar een jaar oud toen hij het liedje 'Daar bij die molen' ten gehore bracht. "Dat had ik hem geleerd. Een ander kind huilt zichzelf in slaap, Duncan deed dat zingend."