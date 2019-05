Rotterdams team naar internationale voetbalfinale in Barcelona

Aan het voetbaltoernooi voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar deden wereldwijd zo’n twee miljoen kinderen uit 27 landen mee. Sinds 2008 is de organisatie van het evenement in Nederland in handen van de Krajicek Foundation. Zij willen zo kinderen uit aandachtswijken de kans geven om te schitteren op een internationaal voetbalpodium. 38 amateurteams van verschillende Krajicek Playgrounds streden in regiofinales om een plek in de landelijke finale, die zondag werd gespeeld in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam.

“De afgelopen weken hebben we samen hard getraind. Ik ben zo trots dat we vandaag als team voor de overwinning zijn gegaan en nu Nederland mogen gaan vertegenwoordigen in Barcelona. Veel van deze jongens zijn daar nog nooit geweest en het wordt dus in meerdere opzichten een bijzondere ervaring. Ik hoop dat iedereen mee zal kijken via de livestream wanneer wij daar in die grote internationale finale staan”, zegt de trotse buurtsportcoach Yassin el Bouyakoubi.