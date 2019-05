Songfestivalkenner Dave Boomkens: 'Rotterdam meest uitgelezen kandidaat'

Songfestivalkenner Dave Boomkens: 'Rotterdam is meest uitgelezen kandidaat voor Songfestival'

Dave Boomkens in het oranje (Bron: Lenya Slierendrecht)

Songfestivalkenner Dave Boomkens heeft een 'krankzinnige' tijd achter de rug bij het Eurovisie Songfestival in Israël. De Rotterdammer, die een boek over het muziekevenement schreef, zag Duncan Laurence in Tel Aviv winnen. "Uiteindelijk was het nummer Arcade een nummer dat alle doelgroepen bediende."

Boomkens vloog zondag terug vanuit Israël in een vliegtuig vol Nederlanders, waarin ook Duncan Laurence zat. "En een paar Israëliërs, maar die wisten niet wat hen overkwam!" Hij maakte ook het grootse onthaal op Schiphol mee. "Het is bizar dat zoveel mensen voor het Eurovisie Songfestival op de been zijn gekomen."

Ahoy

Omdat Duncan het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen, mag Nederland volgend jaar dit evenement organiseren. De locatie is nog niet bekend. Boomkens ziet de kansen voor Rotterdam Ahoy in ieder geval positief in.



"Ik denk dat Rotterdam de meest uitgelezen kandidaat is. Het hoeft niet altijd in de hoofdstad georganiseerd te worden", vindt hij. Zo haalt Boomkens de jaren 2011 en 2013 aan, toen het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf en Malmö werd georganiseerd.

Volgens Boomkens is in Nederland de lobby van Ahoy het grootst. "Ik denk zelf dat de accommodatie van Ahoy uitstekend leent voor het Eurovisie Songfestival. Het feit dat de metro voor de deur stopt en dat Ahoy locaties heeft waar een 'Songfestivaldorp' gebouwd kan worden, zorgt ervoor dat Rotterdam een reële kans maakt."

Boek

In 2015 bracht Boomkens Het Grote Songfestivalboek uit. "Ik zag op Facebook al berichten voorbij komen waarin mensen opperden op een jubileumboek", lacht Boomkens. "Dat staat nog niet op de planning, maar ik denk dat er deze week nog wel een telefoontje komt om voor de nieuwe versie te gaan zitten."