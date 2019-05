Justitie eist tot zeven jaar celstraf voor aanslag op weekblad Panorama

Als het aan justitie ligt gaan John P. uit Spijkenisse en Mike van den B. uit Rotterdam zes jaar de cel in voor een aanslag op het weekblad Panorama. De derde verdachte, Richard Z. uit Woerden, hoorde zeven jaar celstraf tegen zich eisen.

Het pand van Panorama werd op 21 juni vorig jaar beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen doden of gewonden, maar de schade was groot.

De officier achtte de verklaring die Van den B. op de zitting bij de rechtbank in Amsterdam gaf ongeloofwaardig. Hij gaf toe dat hij erbij was op 21 juni vorig jaar als chauffeur. Maar wat er stond te gebeuren, wist hij niet. Op camerabeelden is volgens het OM onder meer te zien dat hij met P. oploopt naar het pand, de raketwerper duidelijk zichtbaar.

P. ontkende zijn betrokkenheid, maar kon niet verklaren hoe het mogelijk is dat zijn DNA op de raketwerper is aangetroffen. Op de vraag van de rechter hoe het dan volgens hem kan dat hij in deze zaak terechtstaat, antwoordde hij: "Puur pech denk ik".

Hij constateerde dat hij beter naar "zijn vrouwtje" had moeten luisteren. Volgens het OM voldoet hij aan het signalement en blijkt zijn betrokkenheid ook uit tapgesprekken van mobiele telefoons.

De officier van justitie sprak van een "aanslag op de persvrijheid", wat leidde tot een hogere strafeis. Ze vond het aannemelijk dat de beschieting was gericht op Panorama, gelet op publicaties over de georganiseerde misdaad en in het licht van eerdere bedreigingen van misdaadjournalisten.

De drie verdachten zijn lid van motorclub Caloh Wagoh.