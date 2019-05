Succes Victoria op grond van clubgevoel, niet geld: 'De koffie is lekker'

Er was een schuld die in een jaar weggewerkt lijkt te worden. Nu gaan de heren naar de promotieklasse en de dames zelfs naar het hoogste niveau in Nederland, de hoofdklasse, maar de club is niet van plan opeens de spelers te gaan betalen.

Zoals het succes mede voortkomt uit de doorstroming van de eigen jeugd, zo gaat het de club er vooral om dat iedereen betrokken is bij de vereniging. Ook coach Lennard Poillot van dames 1 looft de sfeer: "Het is een hartstikke leuk team, de club is leuk en de koffie is lekker, haha. Dat telt allemaal mee. Als je vijf dagen per week met elkaar op het veld staat, dan is het wel zo fijn hebt als je het leuk hebt met elkaar. En dat is hier zo."

