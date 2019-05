Gids voor Rotterdammers met een kleine beurs

Willem Lawant (62) weet waar hij over praat. Zelf zat hij drie jaar lang in de schuldsanering en moest hij dagelijks zijn kostje bij elkaar zien te scharrelen. Voor Rotterdammers met een kleine beurs heeft hij een gids gemaakt met tips en goedkope adresjes.

In de jaren dat Lawant zelf in de financiele problemen zat, ging hij wel eens eten in de Pauluskerk. "Ik ben gelukkig nooit dakloos geweest, maar hoorde dat iedereen daar een gratis maaltijd kon krijgen. Als je een gezin hebt, doe je dat niet zo snel, maar als alleenstaande is dat soms best een uitkomst."

Ook tipt hij in de gids de gratis maaltijden van de Hare Krishna-beweging, die regelmatig worden uitgedeeld in wijkpark Het Oude Westen. "Als je weet waar je moet zijn, kun je best van tien euro in de week eten," zegt Lawant. "Maar dan moet je niet roken of alcohol willen drinken, want dan haal je het natuurlijk niet."

In de gids van Lawant, die gratis verkrijgbaar is bij allerlei Rotterdamse instanties, staan nog veel meer tips en goedkope adresjes in Rotterdam. Van de tweedehands kledingwinkels van het Leger Des Heils tot bijvoorbeeld de Nederlandse Kappersacademie, waar een knipbeurt amper tien euro kost.

Ook de sociale supermarkten van Isaak en de Schittering staan in de gids. "Iedere Rotterdammer mag daar voor heel weinig geld boodschappen komen doen, zonder een verwijzing van instanties," vertelt Lawant. "En je krijgt ook nog eens een gratis brood mee."

Inmiddels is Lawant uit de schulden en heeft hij weer wat meer te besteden. "Toch blijf ik zuinig. Het is een beetje een sport geworden."