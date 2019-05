Duizenden oude foto’s van Rotterdam online te zien

Een pontje over de Schie in Rotterdam of de kade van de Rijnhaven vol met splinternieuwe Dodges in 1934. Het is te zien op foto’s van de Rotterdamse fotograaf Frans van Dijk.

Het Stadsarchief Rotterdam heeft zijn archief opgekocht en inmiddels zijn zo’n vijfduizend glasnegatieven gedigitaliseerd. Later dit jaar volgen nog tweeduizend celluloid negatieven.

François Henri van Dijk (1888-1977) begon op twaalfjarige leeftijd met fotograferen. De jongen uit de Tollensstraat in het Oude Noorden opende tien jaar later al zijn eigen fotozaak en is nooit gestopt met zijn passie.

“De verzameling van Van Dijk is een interessante toevoeging aan onze collectie omdat het een hele lange periode beslaat: hij is begonnen met fotograferen in 1910 en hij eindigde in 1970,” vertelt Engelien de RuijBeter van Stadsarchief Rotterdam.

Bedrijfsfotografie

Frans van Dijk was geïnteresseerd in architectuur, maar hij fotografeerde ook veel voor bedrijven. “Dat was voor de oorlog niet heel gebruikelijk”, zegt De Ruijter. “Er zijn heel veel bedrijven waar we geen weet van hadden, maar ook bedrijven waar we wel iets van wisten maar waarvan we alleen maar de buitenkant hadden gezien.

Aan de Schiekade in Rotterdam zat in de jaren dertig een haargroeimiddelenbedrijf: Silvikrin. Ze zaten aan de Schiekade 104. Het pand bestaat nog steeds, alleen het huisnummer is in 1979 veranderd naar 634.



Bij Silvikrin maakte Van Dijk foto’s van het laboratorium. Andere Rotterdamse bedrijven waar hij fotografeerde zijn onder meer Kaufmann’s Huidenhandel aan de Westzeedijk in 1947 en Schoenenwinkel Corbeau aan de West-Kruiskade in 1926.

(tekst gaat verder onder de foto’s)



Engelien de Ruijter: “Deze collectie geeft een heel ander beeld van de stad. De verzameling die wij hebben bestond voornamelijk uit topografische foto’s. Nu krijgen we echt een kijkje in bedrijven, wat het heel bijzonder maakt.”

Voor hetzelfde geld was de volledige collectie verdwenen, weet De Ruijter: “In 1975 besloot Van Dijk zijn hele fotocollectie weg te gooien. Gelukkig kwamen collega’s van het gemeentearchief erachter en hebben zij de laatste restanten van zijn collectie aangekocht.”

Dat zegt iets over de man die Frans van Dijk was. “Ik denk dat het een hele bescheiden man was, die gewoon gewerkt heeft en dacht dat het vrij normaal was wat hij maakte. Wij vinden het wel bijzonder.”