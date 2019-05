Gemeenten experimenteren met betrouwbaarder stemmen tellen

Enkele tientallen gemeenten onderzoeken donderdag of het tellen van de stemmen beter kan. Onder andere Rotterdam, Lansingerland, Nissewaard en Hardinxveld-Giessendam tellen bij de Europese verkiezingen alleen zelf hoeveel stemmen partijen hebben gekregen. Later wordt op een centrale plek de voorkeursstemmen per kandidaat geteld.

Het idee is dat de nieuwe manier van tellen betrouwbaarder is. Normaal wordt in gemeenten zowel het aantal stemmen op partijen als op kandidaten geteld. Dat kost tijd en er is kans op fouten, omdat de stemmentellers al een hele dag actief zijn.

In 72 gemeenten wordt donderdag het tellen gesplitst. Op de dag van de verkiezingen worden al wel de uitgebrachte stemmen op de partijen geteld. De uitslag wordt dan zondagavond bekend gemaakt, wanneer de stembureaus in andere EU-landen dicht zijn.

Op maandag 27 mei wordt dan op een centrale plek door uitgeruste tellers gekeken naar het aantal uitgebrachte voorkeursstemmen. De Kiesraad stelt op 4 juni de officiële uitslag vast.

De nieuwe manier van tellen is eerder ook al uitgeprobeerd tijdens het stemmen voor de provinciale verkiezingen afgelopen maart. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt nog aan een wetswijziging die het zogeheten centraal tellen in de Kieswet regelt.