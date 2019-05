Roeister Keijser maakt rentree op EK

Marieke Keijser is na een lange blessureperiode klaar voor haar rentree. De Rotterdamse roeister zal aan het einde van de maand starten op de Europese Kampioenschappen in de lichte skiff.

De 22-jarige Keijser werd vorig jaar, samen met Ilse Paulis, Europees Kampioen in de lichte dubbeltwee. Paulis zal in het Zwitserse Luzern niet met Keijser, maar met Martine Veldhuis roeien. In de lichte skiff behaalde Keijser in 2017 nog zilver op het WK in Florida.

De EK in Zwitserland zijn van 31 mei tot en met 2 juni in Luzern. Vorig jaar pakte de Nederlandse ploeg in Glasgow in totaal zeven EK-medailles.