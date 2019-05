Spijkenisse MC maakt ook in 2018 winst

Het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) heeft voor het derde achtereenvolgende jaar zwarte cijfers geschreven. Het ziekenhuis maakte in 2018 een winst van 2,2 miljoen euro.

De patiënten waarderen de zorg in het Spijkenisser ziekenhuis volgens Zorgkaart Nederland met een 8,8. Bestuurder Peter Langenbach: "De patiënten waarderen de kleinschaligheid, de gastgerichtheid en de goede bereikbaarheid van de locatie. Daarnaast kan de patiënt snel terecht voor een afspraak."

Met de komst van het pension van Buurtzorg onder het zelfde dak is het aanbod nog groter. Er zijn 24 bedden voor patiënten die niet direct na een ingreep naar huis kunnen.

Renovatie

De eerder aangekondigde renovatie komt er ook aan. De plannen voor het vervangen van de hoofdingang en het restaurant krijgen na de zomer vorm. Ook gaat het ziekenhuis nauwer samenwerken met de huisartsenpost. Hoe dat moet, wordt in 2020 uitgewerkt.

Tot slot ligt er een plan om meer operaties in het SMC te laten uitvoeren. Gedacht moet worden aan ingrepen waarvoor geen intensive care nodig is. Want het SMC moet het vooralsnog zonder IC en verloskunde doen.