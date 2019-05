Torine: van Vlaardingse gazeuse naar kruidige gin

De nieuwe Vlaardingse drank wordt gemaakt door Leo Fontijne die de distilleerderij aan de Maassluissedijk in Vlaardingen overnam. "Ik ben er in januari mee begonnen, een bijzondere gin met rozemarijn en tijm als boventoon, maar ook jeneverbes, korianderzaad, engelzaad en nog veel meer kruiden maar ook een vleugje Schiedamse moutwijn", vertelt destilleerder Leo Fontijne.

Opvallend is de beugelfles waarin het Vlaardingse goedje zit. "Ik wilde een beugelfles van 0,7 liter en kwam deze tegen, het zijn eigenlijk Italiaanse melkflessen", vertelt Fontijne. "Ze passen in de ouderwetse melkflessenrekken van vroeger en daar heb ik er een paar van. En het Torine-label is gebaseerd op dat oude limonade-etiket uit 1911."

De geschiedenis gaat nog verder terug. "In 1883 startte Hendrik van Toor hier een tapperij op de markt voor boerenjongens en advocaat en van lieverlee kwamen er steeds meer producten bij", vertelt Fontijne. "Schelvispekel is zo'n traditionele drank uit de haringvisserij, zo konden de mannen aan boord warm blijven". Leo Fontijne is de enige in de wereld die schelvispekel maakt. "Ik heb inderdaad de licentie daarvoor".

Komend weekeinde gaat Fontijne zijn nieuwe kruidige gin presenteren op Gin Fever, de tweedaagse proeverij in het Jenevermuseum in Schiedam.