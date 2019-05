Lammetje Bram gedood, dader nog spoorloos

Medewerkers van dierenkliniek Den Otter in Rhoon zijn aangeslagen nu een lammetje dat door de kliniek is groot gebracht is gedood. Het tien weken oude diertje werd zondag gevonden in een sloot. Het schaapje had diverse ernstige verwondingen.

De precieze doodsoorzaak kan de dierenkliniek nog niet geven. Of de kop van het diertje is ingeslagen, zoals eerder is bericht, is dus niet te zeggen, benadrukt de kliniek. Het is denkbaar dat een hond verantwoordelijk is voor de dood van Bram.

Het lammetje werd in maart geboren met een scheve nek. De kudde verstootte het dier daarom, waarna medewerkers van de kliniek flesvoedingen hebben gegeven. Het diertje werd al snel een beroemdheid.

De laatste tijd ging Bram erg vooruit en mocht hij terug naar de kudde in het weiland aan de Kerklaan. Zondag kreeg hij zijn laatste fles. Diezelfde dag is hij levenloos gevonden in een sloot bij het weiland.

De kliniek laat weten: "Wij zijn allemaal aangeslagen en verdrietig door dit verschrikkelijke voorval en we hopen dat de dader zich alsnog wil melden. Verder bedanken we iedereen die bloemen en kaartjes hebben opgehangen bij het weiland, dat doet ons goed."

De dierenarts heeft bij de politie aangifte gedaan van deze daad. Medewerkster Anja belooft een beloning voor de gouden tip die leidt tot de dader(s). "Ik begin met vijftig euro", zegt de radeloze Anja. "Je spoort niet als je dit bij een tien weken oude lammetje doet. Dit mag niet meer gebeuren."