Brandweerman vloert overvaller in Dordrecht

Twee overvallers die in Dordrecht dachten even snel een pakketbezorger te beroven, hadden buiten de brandweer gerekend. Een van de daders zit vast en het pakje is weer terecht.

Vrijdagochtend belde de pakketbezorger aan bij een adres aan de Bellevuestraat. Daar was niemand thuis. Daarop kwamen twee jongens aangelopen die de bezorger zijn pakketje afpakten. De pakketbezorger zette daarop de achtervolging in.

Even verderop in de straat stond een brandweerman de brandkranen te controleren. De man, die ook politievrijwilliger is, trok een sprint en vloerde de dader die het pakketje vast had. Daarbij bezeerde hij zijn heup en beschadigde hij zijn bril.

Met een collega brandweerman hield hij de getackelde overvaller vast. De tweede dader kon ontkomen.