Muziekleraar:'Duncan heeft Madonna een poepie laten ruiken'

Apetrots is Vincent Mulder, de muziekleraar van Duncan Laurence op het PENTA college in Hellevoetsluis. "Zoals ik hem dit weekend heb gezien tijdens het songfestival, dan denk ik: 'Wat gaat hierna komen?'"

Mulder moet nog bijkomen van de rollercoaster die het optreden van Duncan in Tel Aviv is geweest. "Het was erg spannend."

Duncan heeft in de zes jaar dat hij op de vestiging Jacob van Liesveldt heeft gezeten een enorme ontwikkeling door gemaakt, vindt Mulder. Toen hij net op school kwam was hij erg verlegen.

"Als je opnames hoort van toen hij net wegging van school en je vergelijkt die met die uit de brugklas dan is dat een wereld van verschil." Maar Duncan is zich ook daarna blijven ontwikkelen, tot tevredenheid van Mulder.

Madonna

"Als je hem dan jaren erna ziet bij The Voice of op festivals, dan zie je hoe hij als een raket omhoog gaat op allerlei gebieden als zang, compositie en performance." Met een knipoog: "

Je zou kunnen zeggen dat Duncan Madonna een poepie heeft laten ruiken."