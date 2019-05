Rob Jacobs in FC Rijnmond over Excelsior: 'Ik heb me dood geschaamd'

In de regionale voetbaltalkshow was analist Rob Jacobs niet te spreken over het optreden van Excelsior in Waalwijk. RKC won de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs met 2-1. ''Ik heb me dood geschaamd,'' zei Jacobs.