Illegale sigarettenfabriek opgerold in Goudswaard

De FIOD heeft vrijdag een man (39) en vrouw (26) uit Schiedam opgepakt bij een illegale sigarettenfabriek in een loods in Goudswaard. De politie kwam de fabriek op het spoor na tips van buurtbewoners, zo maakte de FIOD maandag bekend.

In de loods stond meer dan 17 duizend kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. Er was een complete productielijn ingericht om tabak te versnijden en sigaretten in te pakken. Ook waren er tien slaapplaatsen in de fabriek.

Alle machines en grondstoffen zijn afgevoerd en worden vernietigd.

Met de illegale productie ondermijnt het tweetal het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat, zegt de FIOD. Ook is het ontduiken van accijnzen en omzetbelasting een misdrijf. Het afgelopen jaar liep de schatkist zo'n 50 miljoen euro aan accijnzen en btw mis door deze vorm van criminaliteit.