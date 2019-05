Markante rattenvanger Hugo van Tiengemeten overleden

Hugo Reinder Schortinghuis was een bekende verschijning op het natuureiland. Hij was door een groeistoornis niet groter dan 1 meter 27, maar niemand kon om hem heen. Van de tien laatste bewoners van Tiengemeten woonde hij het langst op het eiland, eerst aan de dijk, later in de smederij.

Tiengemeten was zijn lust en zijn leven. De geboren Hagenaar ontdekte het eiland in 1972 en viel als een blok voor de stilte en de natuur. Sinds 1990 woonde hij er permanent als muskusrattenbestrijder. "Het is hier een prachtleven", zei hij.

"Je hebt hier geborgenheid. De sociale controle is heel sterk. In Den Haag hoor je wel eens dat iemand vijf jaar dood op de galerij ligt, maar als ze mij een kwartier niet zien, dan weten ze dat er wat aan de hand is."

Vorig jaar belandde Hugo nog in het zorghotel bij het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Hij had last van afgeknelde zenuwen, waardoor hij niet meer kon lopen. Hij had er veel pijn aan en miste zijn eiland enorm.

Eerder had hij bij RTV Rijnmond al een oproep gedaan voor iemand die bij hem in zou trekken om hem te verzorgen. Maar dat leverde niets op. "Je zit hier toch geïsoleerd en daar moet je tegen kunnen."

In 2017 voorspelde hij bij RTV Rijnmond dat hij "snel vertrokken zou zijn" als hij naar een verzorgingshuis zou moeten. Maar toen het lopen niet meer ging, was langer wonen op zijn geliefde eiland geen optie meer. De laatste tijd verbleef hij in zorginstelling Buitensluis in Numansdorp.

Op 4 mei jl. was hij nog op het Tiengemeten. Maar de laatste dagen ging het snel bergafwaarts. Hugo Schortinghuis belandde in het ziekenhuis. Afgelopen vrijdag blies hij daar op 69-jarige leeftijd zijn laatste adem uit. Zoals op de rouwkaart staat: 'Hugo van Tiengemeten heeft zijn laatste pont genomen'.

Donderdagochtend wordt zijn lichaam nog één keer naar het eiland gevaren en er rondgereden. Daarna wordt hij opnieuw naar het vasteland gebracht en volgt de crematie in Heinenoord.