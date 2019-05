Tranen wegpinken na laatste Game of Thrones in bioscoop

"Je ziet hoe iedereen zijn eigen weg gaat en dan weet je echt dat het klaar. Het is wel heftig dat het nu allemaal afgelopen is." Aan het eind van de voorstelling moesten de fans van de populaire tv-serie Game of Thones wel een traantje wegpinken.

Onder de kijkers in een uitverkochte bioscoopzaal van Pathé Schouwburgplein in Rotterdam waren maandagavond ook twee zussen uit Rotterdam, Silvana en Samira Bouwman.

"We hebben altijd wel iets met de Middeleeuwen gehad en fantasyverhalen. We waren ook fans van de Lord of the Rings. En toen kwam dit op ons pad", vertelt Samira. "Vanaf aflevering één werden we gewoon meegezogen in die wereld."

"Ja, met die draken en mooie outfits, hele mooie kostuums en een heel goed verhaal", vult Silvana aan.

Bloederig

De HBO-serie Game of Thrones gaat over een machtsstrijd om de ijzeren troon tussen zeven verschillende adellijke families op het fictieve continent Westeros. De tv-serie is tamelijk bloederig. In de eerste 7 seizoenen waren er maar liefst 174 duizend sterfgevallen.

Dat er telkens veel personages doodgingen had wel zijn charme, vindt Samira. "Je weet niet voor wie je moet zijn. Het is niet zo van: die heeft een grote rol dus die overleeft het wel, Nee ze maken ze gewoon allemaal af, dat houdt het spannend!"

De twee zussen hebben zich speciaal voor de laatste aflevering in de bioscoop aangekleed als hun favoriete personage. Samira is gekleed in een koninklijke oranje outfit van een wreed en arrogant karakter, koning Joffrey.

"Dat is ook de reden dat ik als Joffrey verkleed ben. Iedereen had een hekel aan hem. Ik wil dat wel eens voelen hoe mensen dan naar je kijken. Dat leek me leuk."

Spinoffs

Na afloop van de laatste aflevering troosten de zussen zich met het feit dat de serie nog spinoffs krijgt."Die gaan over de tijd voor de serie begon. Dan ga ik die maar kijken., zegt Samira. We gaan deze week ook dit laatste deel toch nog even terugkijken, "zegt zus Silvana. "Om het goed door te laten dringen."