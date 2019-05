Ombudsman stopt gesprekken over school voor autistische kinderen

Acato is vorig jaar opgericht door Sas Boot die zelf een dochter met autisme heeft. Er was volgens haar geen goede plek waar haar dochter terecht kon. De school is geen officiële onderwijsinstelling. Wethouder Bokhove trok daarom haar steun aan Acato in en wil dat de school sluit.

De ouders van de kinderen die op Acato les krijgen, dringen aan op het openhouden van de school. Ze vinden dat de onderwijsinstelling de kinderen een omgeving biedt waar ze zich kunnen ontwikkelen.

Tijdens de gesprekken tussen de ouders en de gemeente is afgesproken dat de kinderen weer naar Acato zouden kunnen, inclusief de hun vertrouwde medewerkers en vrijwilligers. Ook zouden er nieuwe gesprekken komen over hoe het nu verder moet met de school.

Twee dagen later trok wethouder Bokhove haar steun aan de afspraken in. Daarop zag Zwaneveld geen mogelijkheden meer voor een vervolg van de gesprekken. Ze zet nog wel haar onderzoek naar de gang van zaken voort. Het rapport daarover verschijnt eind dit jaar.

De Rotterdamse gemeenteraad vergadert woensdag over het besluit van de wethouders Bokhove en Kasmi om hun steun aan de school in te trekken. De oppositie in de raad kraakte het optreden van de wethouders eerder al. De partijen vinden dat zij de kinderen meer zekerheid moeten bieden.