Monumentaal Boijmans en Blijdorp krijgen miljoenen van kabinet

Het geld is bedoeld om de locaties beter toegankelijk en duurzamer te maken. In totaal trekt Van Engelshoven 35 miljoen euro uit voor twaalf locaties in het land.

"In Nederland hebben we erfgoed waar we trots op mogen zijn", zegt Van Engelshoven. "Toch zien we dat grote monumenten extra aandacht nodig hebben om ze te kunnen blijven gebruiken, om ze te verduurzamen en om zo voor een breed publiek toegankelijk te maken."

Museum Boijmans van Beuningen kan rekenen op 7,5 miljoen euro. Diergaarde Blijdorp krijgt vier miljoen. Het hoofdgebouw van Museum Boijmans van Beuningen is een rijksmonument. In Diergaarde Blijdorp staan 21 gebouwen met die kwalificatie.

Vorige week besloot de stichting Droom en Daad om af te zien van een gift van tientallen miljoenen euro's aan Boijmans. Ook dit geld was bedoeld om het museum aantrekkelijker te maken voor een groot publiek. Droom en Daad, een cultuurfonds van de miljardairsfamilie Van der Vorm, had in ruil voor de donatie willen meepraten over de verbouwing van het museum.

