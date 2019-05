Jong Sparta ook volgend seizoen in de tweede divisie

Er mocht volgens de voetbalpiramide van de drie 'jong-ploegen' maar één in de tweede divisie blijven. Jong Almere City (zeventiende) was daarom al zeker van degradatie. Nu ook Jong Vitesse op dit niveau stopt, mag Jong Sparta volgend seizoen eveneens in de tweede divisie spelen.

Met nog één duel te gaan staat Jong Sparta in de tweede divisie op de tiende plaats met 47 punten. Het team van trainer Jeroen Rijsdijk speelt zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen De Treffers uit Groesbeek.