VIDEO: Rotterdamse Isha van der Burg komt met Nederlandse versie van Arcade

We krijgen er maar geen genoeg van... het nummer Arcade van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Maar hoe zou het nummer klinken in het Nederlands? De Rotterdamse Isha van der Burg, dit jaar nog halve finalist bij het Camaretten Festival, laat het dinsdagochtend horen op Radio Rijnmond. Van der Burg heeft iets met vertalingen tijdens haar voorstellingen. Toch kwam het idee om Arcade naar het Nederlands om te zetten van Leon Mooren, die vaker teksten voor haar schrijft.

"Ik werd gisteren wakker en ik zat maar met die ene zin in mijn hoofd", legt Mooren uit. "Dat 'Loving you is a losing game' dat zou toch goed te vertalen moeten zijn? Het nummer is nu hot. Dus ik dacht: laten we het doen."

Eigen versie



En zo zit dinsdagmorgen Isha van der Burg in de radiostudio van RTV Rijnmond. Het enige instrument dat ze bij zich heeft, is een gitaar. "Ik vind het fijn om een nummer helemaal 'uit te kleden'. Om te kijken wat je ermee kunt doen, met zo'n min mogelijk middelen", legt Isha uit.

'Arcade' heet in het Nederlands 'Speelhal'. 'Loving you is a losing game' wordt 'Vlak bij jou is een slecht idee'.

"Het is wel speciaal om dit nummer te mogen zingen. Het is toch de eerste keer dat we als Nederland het Songfestival winnen sinds dat ik geboren ben. Ik word er wel een beetje nationalistisch van. Maar dat maakt het ook wel een beetje leuk."

Isha van der Burg treedt op 25 mei op in Café Hoekzight in Rotterdam