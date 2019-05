Oude Vlaardingse haringlogger beëindigt trip naar festival in België door slecht weer

De historische haringlogger Balder uit Vlaardingen is dinsdagmorgen omgekeerd tijdens een reis op de Noordzee. Het weer was zo slecht dat de trip naar een festival in Oostende er voorlopig niet in zit.

"Het is windkracht 5 tot 6 op de Noordzee", zegt bestuurslid Otto, die zelf niet aan boord is. "Het schip stond rechtop in de golven. Het was niet te doen."

Het schip VL92, de oudste nog varende haringlogger van Nederland, is vervolgens teruggekeerd richting Maassluis. In België zou het schip meedoen aan het maritieme festival 'Oostende voor Anker'. Dat begint komende donderdag. Het is nog maar de vraag of het schip op tijd in België kan zijn.

"Het is in principe in één dag te doen", gaat Otto verder. "maar dat betekent dat we waarschijnlijk wel een deel 's nachts moeten doen."

De schipper besloot later op de dinsdagochtend om binnendoor naar Hellevoetsluis te gaan. Woensdagmorgen gaat het schip dan alsnog naar België.