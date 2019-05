Barendrechter moet miljoenen verduisterd geld terugbetalen

Justitie wil dat een Barendrechtse boekhouder 2,1 miljoen euro terugbetaalt van geld dat hij had verduisterd. In totaal heeft de man 24 miljoen weggesluisd van de rekening van de Rotterdamse vastgoedfamilie Van der Sluijs.

In een eerdere procedure is al vastgesteld dat hij een groot deel van de 24 miljoen moet terugbetalen. De man zegt dat wel te willen, maar al het geld is verdwenen.

De Barendrechter stopte de miljoenen in eigen BV’s, die allemaal failliet gingen. Hij zette onder meer een lingerieketen op. Ook gaf hij geld aan goede doelen, zoals Diergaarde Blijdorp.

Behalve dat hij geld moet terugbetalen, zit de voormalige boekhouder een straf uit van drie jaar cel.