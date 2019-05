El Hamdaoui vraagteken, Messaoud ontbreekt bij Excelsior

Excelsior moet het woensdag in de belangrijke wedstrijd in de nacompetitie tegen RKC doen zonder clubtopscorer Ali Messaoud. De middenvelder heeft teveel last van een blessure. Spits Mounir El Hamdaoui is ook nog een groot vraagteken. De routinier ontbrak op de training vanwege een lichte blessure.

Meevaller voor Ricardo Moniz is dat linksback Lorenzo Burnet weer hersteld is van een blessure. Denis Mahmudov en Desevio Payne zitten nog steeds in de lappenmand.

Excelsior verloor zondag de eerste halve finale wedstrijd in de play-offs met 2-1 in Waalwijk. Bij een gelijkspel of nederlaag degraderen de Kralingers naar de Keuken Kampioen Divisie.

'Je hebt nooit druk'

Moniz noemt het heenduel in Waalwijk de slechtste wedstrijd onder zijn leiding. Hij zegt dat het publiek woensdag een ander Excelsior tegen RKC zal zien. "Je hebt nooit druk, je bent altijd favoriet. Zo hebben we ook tegen Feyenoord, Heracles Almelo en AZ gespeeld. We moeten daar een keer vanaf", zegt Moniz, die met veel respect over RKC spreekt. "Je moet altijd nummer één willen zijn."

Jeffry Fortes vertelt dat de sfeer, ondanks de druk, bij Excelsior goed is: "Het is niet zo dat we blij en ontspannen doen, dat we de belangen dan niet kennen. Iedereen weet de druk die erop ligt. Wij gaan er morgen alles aan doen om te voorkomen dat het duel tegen RKC de laatste van het seizoen is."

Kijk hierboven naar de volledige interviews met Ricardo Moniz en Jeffry Fortes van verslaggever Sjoerd de Vos. Excelsior-RKC Waalwijk start woensdagavond om 18:30 uur en is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport.