Onderzoek: Omgeving van verslaafde lijdt ook onder verslaving

Studenten van de Hogeschool Rotterdam die iemand met verslavingsproblematiek in de directe omgeving hebben, hebben zelf vaak ook een slechtere gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool, waar duizenden leerlingen aan meededen. De uitkomsten staan in Profielen, het blad van de hogeschool.

Ongeveer een op de zes studenten van de hogeschool heeft een ouder, partner, broer of zus die problemen heeft met alcohol, drugs of medicijnen. Zowel de gezondheid als de studieprestaties lijden daaronder.

Van de bijna zesduizend studenten die de vragenlijst invulden, lieten er bijna negenhonderd weten dat ze iemand in de directe omgeving hebben met een verslaving. Deze studenten hebben een slechtere lichamelijke (19,2%) en vooral een slechtere psychische gezondheid (32,6 %) dan bij studenten bij wie in het gezin dit soort problemen niet voorkomen. Ook roken deze studenten vaker en hebben ze vaker studievertraging.

Contact en hulp

In de enquête konden studenten ervoor kiezen om hun contactgegevens achter te laten als ze daar behoefte aan hadden. Dat gebeurde in meer dan honderd gevallen. Volgens Profielen blijkt dat deze studenten te maken hebben met agressie, seksueel geweld en vernedering. In sommige gevallen zijn ze zelf ook alcohol of drugs gaan gebruiken.

Eerder liet de Hogeschool Rotterdam al weten dat de helft van de mannelijke studenten op de school probleemdrinker is. In het onderzoek werd ook gekeken naar het drugsgebruik onder studenten.

Volgens de Hogeschool Rotterdam zijn de gevolgen van verslaving voor de omgeving nauwelijks onderzocht.