'Man van 24 miljoen' uit Barendrecht heeft niets meer

"Ik heb niets in eigen zak gestoken", zo vertelt hij dinsdag tegen de Rotterdamse strafrechter. Ook justitie gelooft hem. "U heeft duidelijk geen jetset-leven geleid. U was meer een verdeelstation."

Waar is het geld dan wel naartoe gegaan? Vooral naar eigen bv's, die alle failliet zijn gegaan. "Hij dichtte het ene gat met het andere", zegt zijn advocaat Jeroen Broers. Een van die mislukte projecten was het opzetten van een lingerieketen.

Een deel van het geld ging ook naar goede doelen. Zo heeft Diergaarde Blijdorp drie ton gekregen van Frits P. Justitie: "Vooral uw omgeving heeft geprofiteerd. U heeft veel aan derden gegeven."

Geld terug

De familie Van der Sluijs (oftewel: Blauwpark bv) wil het geld uiteraard terug. Frits P. wil dat ook. "Het is al vervelend genoeg dat we deze zaak hebben. Vooral voor Blauwpark." Via civiele procedures is al 16,7 miljoen euro toegewezen.

Advocaat Broers heeft becijferd dat zijn cliënt recht had op een salaris, voor tien jaar arbeid als financieel adviseur van de familie. Dat komt neer op 6 1/2 ton. Na heel veel plussen en minnen komt justitie uit op een bedrag van 2,1 miljoen euro dat Frits P. alsnog (en extra) moet terugbetalen.

Er is beslag gelegd op zijn huis en pensioen, maar dat levert hooguit enkele tonnen op. En verder is het 'van een kale kip kan je niet plukken.' "Al het geld is weg." Frits P. zit een straf uit van drie jaar cel. Wat denkt hij te gaan doen als hij over een jaar weer vrijkomt?

Lachen

"Ik hoop weer een administratieve baan te krijgen. Een eigen bedrijf zie ik niet meer zitten. Want ik weet ook wel: als ik bij een bank aanklop, dan beginnen ze al te lachen voor ik binnen ben..."

De familie Van der Sluijs heeft ook nog een procedure tegen ABN-AMRO gevoerd: de bank zou niet hebben voldaan aan haar zorgplicht, door het 'leegtrekken' van de rekening van de familie niet op te merken.

De rechter heeft in die zaak geoordeeld dat de bank inderdaad beter had moeten controleren, maar vindt ook dat de familie voorzichtiger had moeten zijn: Frits P. had wel erg de vrije hand gekregen als boekhouder. Het komt erop neer dat ABN AMRO ruim elf miljoen euro moet betalen aan de familie.

De strafrechter in Rotterdam beslist op 11 juni over de claim aan Frits P. van 2,1 miljoen euro.