Britse restaurants Jamie Oliver in problemen, Nederlandse zaken blijven open

De Britse restaurants Jamie's Italian van tv-kok Jamie Oliver hebben uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft het bedrijf van Oliver bevestigd na eerdere berichten in Britse media. De malaise heeft vooralsnog geen gevolgen voor de restaurants in Rotterdam en Den Haag.

Jamie Olivers volledige zakenimperium, waar ook zijn tv-programma's en internetvideokanaal onder vielen, was enkele jaren geleden nog goed voor een omzet van bijna 160 miljoen pond. Daarvan was driekwart afkomstig van het in 2008 opgerichte Jamie's Italian.

Uitstel van betaling, ook wel bekend als surseance van betaling, is vaak een voorbode van een faillissement, al is dat nog niet zeker.

Markthal

In Rotterdam is Jamie's Italian een van de publiekstrekkers in de Markthal. Eigenaar Willem Tieleman betaalt royalties om onder de vlag van Jamie Oliver zijn zaak te exploiteren en benadrukt dat hij gewoon open blijft, net als Britse ondernemers die volgens de franchise-formule werken. "Iedereen weet dat je bij ons lekker kunt eten, maar dat Jamie niet zelf achter de pannen staat."

Kort geleden geleden werd Jamie's Diner aan het Weena in Rotterdam wel gesloten. Ook dat restaurant was van Tieleman. "Het ging om een pop up-restaurant, dat gewoon niet aansloeg."