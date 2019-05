Restaurants Jamie Oliver in financiële problemen

De Britse restaurants van tv-kok Jamie Oliver hebben uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft het bedrijf van Oliver bevestigd na eerdere berichten in Britse media. Uitstel van betaling, ook wel bekend als surseance van betaling, is vaak een voorbode van een faillissement, al is dat nog niet zeker.

De keten van Oliver is vooral bekend van Jamie's Italian. In Nederland heeft de keten vestigingen in Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam is het restaurant een van de publiekstrekkers in de Markthal. De zaken blijven volgens het bedrijf gewoon open. Een paar weken geleden werd Jamie's Diner aan het Weena in Rotterdam wel gesloten.

Olivers volledige zakenimperium, waar ook zijn tv-programma's en internetvideokanaal onder vielen, was enkele jaren geleden nog goed voor een omzet van bijna 160 miljoen pond. Daarvan was driekwart afkomstig van het in 2008 opgerichte Jamie's Italian.