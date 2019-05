Staatssecretaris Harbers: Kamerdebat over misleidende misdaadcijfers wordt mijn laatste

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid treedt waarschijnlijk af na de ophef over de foute misdaadcijfers over asielzoekers. Dat heeft de oud-wethouder van Rotterdam dinsdagmiddag aangekondigd.

Harbers (VVD) maakte vorige week dinsdag bekend van hoeveel delicten asielzoekers vorig jaar werden verdacht. Het was voor het eerst dat hij zulke cijfers verstrekte, na lang aandringen van veel partijen.

Van lichte vergrijpen als winkeldiefstal rapporteerde de staatssecretaris precieze aantallen. Maar zware misdrijven schaarde het ministerie onder het kopje 'overig', waardoor onzichtbaar bleef hoe vaak asielzoekers van ernstige delicten als moord en verkrachting werden verdacht. En dat terwijl de politie die cijfers wel apart had aangeleverd, zo bracht De Telegraaf aan het licht.

Meerdere ambtenaren hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat de weergave van de misdaadcijfers niet in de haak was. Maar naar hen is niet geluisterd, zegt Harbers.

Er is volgens de staatssecretaris "geen aanwijzing om te denken dat dit met een bewuste bedoeling is gebeurd. Maar die verkeerde afweging weegt politiek zwaar".

Hij zegt daarnaast dat de Kamer al jaren hamert op openheid over de misdaadcijfers. Voordat hij zijn conclusies trekt, wil hij "echter eerst nog verantwoording afleggen in de Tweede Kamer". Dat debat is om 16:45 uur begonnen.

De meeste oppositiepartijen vinden het verstandig als de staatssecretaris vertrekt. PVV-leider Wilders vermoedde al dat de informatie over criminele asielzoekers bewust is weggemoffeld. "Aftreden, dus anders motie van wantrouwen", zegt Wilders op Twitter.

"Zijn positie is volstrekt onhoudbaar geworden", stelt partijleider Baudet van Forum voor Democratie. De SP vindt dat Harbers de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. "De zoveelste keer blijkt onder een VVD-bewindspersoon de waarheid slechts een optie", aldus SP-leider Marijnissen.

Harbers kan de vierde VVD'er worden die de afgelopen jaren is gesneuveld op het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat in 2010 juist op aandringen van de VVD werd opgetuigd. De ministers Ivo Opstelten (oud-burgemeester van Rotterdam) en Ard van der Steur, en staatssecretaris Fred Teeven gingen hem voor.

Onvrede

Mark Harbers groeide op in Ede en verhuisde in 1987 naar Rotterdam, waar hij economie studeerde aan de Erasmus Universiteit. Hij rondde de studie niet af, maar werd politiek actief in de VVD.

In 1992 werd hij gekozen in de raad van de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Vanaf 1999 was Harbers werkzaam binnen het landelijk partijapparaat van de VVD, onder andere als vicevoorzitter van het partijbestuur en voorzitter van de werkgroep partijvernieuwing.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Rotterdam. Na de verkiezingen van 2006 werd hij fractievoorzitter. In hetzelfde jaar maakte hij deel uit van de commissie die het landelijk verkiezingsprogramma opstelde en was hij kortstondig politiek adviseur van minister Gerrit Zalm.

In april 2007 volgde Harbers zijn partijgenoot Roelf de Boer op als wethouder van economie, haven en milieu. Uit onvrede met het op dat moment handhaven van islamoloog en gemeenteadviseur Tariq Ramadan besloten Harbers en partijgenote Jeannette Baljeu in april 2009 het wethouderschap neer te leggen.

Op 1 december 2009 werd Harbers tussentijds als Kamerlid beëdigd, als opvolger van de opgestapte Arend Jan Boekestijn. In het kabinet-Rutte III werd hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, belast met vreemdelingen- en vluchtelingenzaken, migratie en mensenhandel.

In september 2018 moest hij enige tijd onderduiken, omdat hij werd bedreigd.