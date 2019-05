Zomercarnaval zoekt tot in Rijswijk naar nieuwe loods

De eeuwige zoektocht naar een loods is zeer vermoeiend, maar Guus Dutrieux van het Zomercarnaval blijft ieder jaar doorgaan met de zoektocht naar een geschikte bouwplaats. "Het is voor ons niet zo fijn dat de economie weer aantrekt."

Zonder praalwagens, geen Zomercarnaval straatparade. Toch is het ook dit jaar weer spannend of er wel een geschikte bouwplaats gevonden wordt. Half juni hoopt de organisatie uiterlijk een plek te hebben.

In 2018 werd er eveneens verwoed gezocht naar een nieuwe bouwplaats. Toen bleek half juni de Ferro Dome beschikbaar.

"In de Ferro Dome wordt nu asbest geruimd", vertelt Dutrieux. "We zijn sinds eind vorig jaar al aan het zoeken. Het wordt echt ieder jaar moeilijker. Veel loodsen krijgen nieuwe bestemmingen. Er wordt ook weer volop gebouwd in de regio."

Het Zomercarnaval merkt zo dat de economie aantrekt. Zij hebben geen budget om een loods het hele jaar te huren. "Daarnaast zijn veel loodsen te klein of hebben ze te lage deuren voor onze praalwagens. We zijn zelfs al in Rijswijk gaan kijken."

Een locatie buiten Rotterdam is volgens Dutrieux een prima optie, maar de snelweg moet wel vermeden kunnen worden. "Anders komen die wagens helemaal kaal aan in Rotterdam."

Iedereen zoekt mee

Dutrieux is in gesprek met de gemeente Rotterdam, maar zij lijken weinig te kunnen doen. "Iedereen zoekt mee, dat wel. Zelfs stadswachten kijken mee of ze een geschikte locatie tegenkomen."