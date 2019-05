DCMR: Geluidsoverlast werd versterkt door weer

Er kwamen 180 klachten binnen over onder meer het Toffler Festival in Rotterdam (156), een studentenfeest op Heijplaat (10) en New Skool Rools (enkele meldingen). Alle evenementen bleven met het geluid binnen de grenzen die waren vastgesteld in de vergunning.

Volgens de DCMR was het geluid op een grotere afstand te horen dan normaal. Laag in de lucht hing een zogeheten inversielaag: een warme luchtlaag boven een koudere laag.

"Zo'n inversielaag vormt dan een soort deksel waar tegen het geluid weerkaatst en extra ver draagt", schrijft de DMCR. "Ook kan het dan klinken of het geluid dat je hoort van dichtbij komt."

De organisatie van het Toffler-festival had vierduizend brieven verspreid over de mogelijke geluidsoverlast. Maar door de inversielaag was het gebied waarom het evenement te horen was, veel groter dan voorzien.