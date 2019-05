Vriends volledig fit; Kortsmit nog afwezig bij Sparta

Henk Fraser over Sparta-TOP Oss: 'We moeten dit afmaken'

Sparta kan woensdagavond op Het Kasteel in de terugwedstrijd van de halve finale van de nacompetitie beschikken over Bart Vriends. De centrale verdediger begon afgelopen zondag in het heenduel tegen TOP Oss (0-2) nog op de bank, omdat hij niet helemaal fit was. Vriends viel een paar minuten voor tijd nog in.

Roy Kortsmit zal de return tegen TOP Oss zeker missen. De doelman uit Hoek van Holland is nog altijd geblesseerd. Daarom lijkt Tim Coremans zijn plaats onder de lat bij Sparta te behouden.

Trainer Henk Fraser weet dat Sparta, ondanks de goede uitgangspositie, thuis de klus tegen TOP Oss eerst nog moet klaren: "Winst is het enige belangrijke. We moeten gewoon de finale halen, hoe het ook gaat gebeuren. Gelukkig is het besef bij de spelers dat de eerste slag oké was. Dit moeten we afmaken, maar het zal pittig worden."

Ook Sparta-spits Lars Veldwijk, die in de voorselectie van Zuid-Afrika zit voor de Afrika Cup van komende zomer in Egypte, is op zijn hoede voor TOP Oss: "Morgen moeten we weer aan de bak. We hebben een tijdje geleden kunnen zien dat voetbal niet zo voorspelbaar is", verwijst Veldwijk naar recente stunts in de halve finale van de Champions League.

"Het liefst willen we mooi voetballen en het publiek vermaken, maar we vermaken de fans het meest met promotie", vindt Veldwijk.

Kijk hierboven naar de volledige interviews met trainer Henk Fraser en aanvoerder Lars Veldwijk met verslaggever Sinclair Bischop.