Luis Pedro traint mee bij FC Dordrecht

Luis Pedro in zijn tijd als speler van Feyenoord tegen HHC Hardenberg (Bron: ANP - Dennis Beek)

Luis Pedro houdt zijn conditie op peil bij FC Dordrecht. De voormalig aanvaller van Feyenoord en Excelsior is sinds maandag aan de Krommedijk om mee te trainen met de Schapenkoppen. "Alles is voor mij mooi meegenomen in de situatie waarin ik nu zit", laat Pedro aan RTV Rijnmond weten.