Duo hoort eisen tot 9 maanden voor Sliedrechtse woningbrand

Uitslaande brand in Burg. Ypeijstraat in Sliedrecht (Foto: Peter Stam)

Als het aan justitie ligt, moeten een man en een vrouw uit Voorburg tot negen maanden de cel in. De openbaar aanklager houdt hen verantwoordelijk voor een grote uitslaande woningbrand in Sliedrecht in november 2017. Op twee verdiepingen van het huis aan de Burgemeester Ypeijstraat bleek een hennepkwekerij te zijn aangelegd.