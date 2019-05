Shell geeft toe: wij betalen geen winstbelasting

Olie- en gasreus Shell betaalt in Nederland inderdaad geen winstbelasting. Een woordvoerder van Shell bevestigt de uitspraken die onder anderen president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon deed tegen Elsevier. Dagblad Trouw schreef in november al dat Shell geen belasting afdraagt.

Dat Shell - met raffinarderijen in het Botlekgebied - geen belasting betaalt, komt volgens Van Loon en McLean door het door Nederland gecreëerde gunstige belastingklimaat voor multinationals. Bedrijven die hier hun internationale hoofdkantoor hebben, mogen veel kosten op hun winst in mindering brengen. Voor Shell betekende dit dat de Nederlandse tak per saldo verlies lijdt en dus geen winstbelasting hoeft af te dragen.

Bovendien is, zegt Shell, maar één aspect van het belastingverhaal van het olie- en gasbedrijf. Shell maakt namelijk gewoon gebruik van de mogelijkheden die de belastingregels bieden. Die regels zijn ook specifiek opgesteld om hoofdkantoren van multinationals naar Nederland te halen en de Belastingdienst ziet scherp toe op de naleving van de regels. "Wij betalen eerlijk belasting, zowel naar de letter als naar de geest van de wet". vat topman McLean samen.

Ook benadrukken de bestuurders dat het Rijk weliswaar belasting misloopt, maar dat hoofdkantoren van multinationals veel hoogwaardige banen opleveren. Ook leverde Shell volgens Van Loon vorig jaar 4,5 miljard aan andere belastingen op voor de staat, zoals accijnzen, loonbelasting, btw en dividendbelasting. Ook is het bedrijf goed voor duizenden banen, waarvan een deel bij toeleveranciers.

Van Loon was geschokt dat de belastinggegevens van Shell naar Trouw zijn gelekt. Volgens haar zijn die gegevens "net zo privé als je medische dossier". Shell heeft overwogen om aangifte te doen, maar ziet daar toch van af.