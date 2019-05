Eigenaar wanhopig na vertrek gemeente uit pand Wijnhaven

Een kantoorpand aan de Wijnhaven in Rotterdam ziet er uit alsof de dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam gisteren is vertrokken. In werkelijkheid was de verhuizing al in 2017. Sindsdien strijden de eigenaar en de gemeente over de oplevering van het pand.

Een rondje door het pand doet de bezoeker van de ene in de andere verbazing vallen. In de parkeergarage is de afvoer van de keuken door een chemisch goedje opengescheurd.

Op de eerste verdieping zijn de zalen er nog waar stadswachten op onverwachte aanvallen werden getraind, compleet met douches. Op de tweede verdieping is nog een volledig functionerende kantine te vinden met spoelkeuken. En op de derde etage hangen de draden uit de serverkast. Op het dak is de airco helemaal dichtgeslibt met vuil.

Eigenaar Cornelis Manhave is ten einde raad. Volgens hem heeft de gemeente Rotterdam in 2017 wel aangegeven te zullen vertrekken. "Maar we kwamen niet tot afspraken over hoe het pand zou worden opgeleverd."

Volgens de eigenaar is de schade inmiddels een paar 100 duizend euro. Manhave: "De gemeente heeft aangeboden een bedrag te betalen. Maar dat is een fractie van het bedrag dat nodig is om het pand op te knappen."

Juristen

Door het gehakketak is de zaak beland in handen van juristen. Manhave hoopt dat leden van de gemeenteraad zich over de kwestie willen buigen. "Ze zijn welkom om een keer te komen kijken. Het kan toch niet dat een gemeente een pand zo achterlaat."