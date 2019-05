Eventmanagers: Ahoy veruit de beste plek voor Songfestival

Na de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv is Nederland het gastland voor het Eurovisie Songfestival 2020. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Maastricht en Arnhem hebben zich aangemeld om het evenement binnen hun stadsgrenzen te halen.

De uiteindelijk beslissing hierover wordt genomen door de organisaterende partijen – AVROTROS, NPO en NOS – in samenspraak met de European Broadcasting Union (EBU).

Om de organisatie van advies te voorzien heeft het Genootschap voor Eventmanagers een poll uitgezet onder haar leden met de vraag: ‘Waar moet volgens jou het Eurovisie Songfestival 2020 plaatsvinden? In welke stad en op welke plek?’

Dit zijn de uitkomsten, met de percentages: Rotterdam (Rotterdam Ahoy, 40%), Maastricht (MECC, 16%), Amsterdam (Ziggo Dome, 14%), Amsterdam (Johan Cruijff ArenA, 10%), Den Haag (World Forum The Hague, 10%), Amsterdam (RAI Amsterdam, 6%), Utrecht (Jaarbeurs, 2%), Den Bosch (Brabanthallen, 2%).



Rotterdam springt er duidelijk uit. De stad is ‘booming, hip & happening, no-nonsense, the living melting pot en steeds meer the-place-to-be internationaal gezien’, zo luidden de commentaren. Als grote voordelen worden genoemd: grote bereikbaarheid, goede infrastructuur, beschikt over een eigen vliegveld en ligt ook dichtbij Schiphol en er is een ruim aanbod aan hotels.

En binnen Rotterdam heeft Ahoy de voorkeur als locatie voor het ESF2020. Want: groot genoeg, ervaring met grote events, goede akoestiek en vooral veel extra ruimte om het hele ‘songfestival-circus’ te huisvesten, denk aan alle side-events die georganiseerd worden, alle ruimten waar greenrooms moeten worden ingericht en de plekken waar de internationale pers zijn werk moet kunnen doen.

Voorwaarde is wel dat Ahoy op tijd klaar is met de verbouwing die in februari is gestart, maar de voorstanders van Ahoy hebben daar alle vertrouwen in.