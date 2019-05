Dijkwachten klaargestoomd voor mogelijk droge zomer

Door de grote droogte van vorig jaar is het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard al flink bezig met komende zomer. Dijkwachten worden extra getraind in het herkennen en omschrijven van schade aan de dijken. Dit gebeurt onder meer aan de Rotte.

De kans dat het komende zomer opnieuw extreem droog wordt is flink aanwezig. De natuur is nog niet helemaal hersteld van vorig jaar. De dijken kunnen hierdoor sneller scheuren en inklinken, waardoor de sterkte afneemt.

Peter van Duijvendijk, beheerder waterkeringen voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, zegt dat de dijken er op zich prima bijliggen. De droogte heeft echter wel zijn sporen nagelaten.

"Het vochtniveau in de waterkering is nog steeds niet op het peil dat ik graag zou zien. Dus we houden de boel extra goed in de gaten", zegt Van Duijvendijk.

Toekomst

Heemraad Paul van den Eijnden ziet dat de natuur het in onze regio beter doet dan op andere plekken in het land. Toch spreekt hij wel zijn zorgen uit. "Als er nu niet voldoende regen valt, dan is de kans op problemen in de zomer groot. En als je naar de toekomst gaat kijken, waar de droogtes alleen maar toe zullen nemen, dan is het belangrijk om je als Hoogheemraadschap continu te ontwikkelen."

Van den Eijnden benadrukt dat extreme weersituaties wel erg leerzaam zijn. "We zijn druk bezig met het trainen van vrijwillige dijkwachten. De ervaringen die wij vorig jaar hebben opgedaan nemen we hierin mee. Zo houden de mensen uiteindelijk hun voetjes droog."