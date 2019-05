Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 21 mei

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond kijkt presentatrice Laurence van Ham met dijkwachters van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard hoe het staat met de dijken langs de Rotte. Kunnen zij nog zo'n droge zomer aan?

Ook krijgen we een rondleiding bij de AVR, waar een nieuwe afvalscheidingsinstallatie in gebruik is genomen. En we spreken met Rotterdammer Cornelis Manhave, die niet te spreken is over de manier waarop de dienst Stadstoezicht zijn pand aan de Wijnhaven na vertrek heeft achtergelaten.