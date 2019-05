Pastoor Vismans mist Rijnmond nog steeds

In 2005 kwam de Weeksluiting vanaf het CHIO in Rotterdam.

Pastoor Vismans was 10 jaar lang vaste gast bij Radio Rijnmond. In het lunchprogramma 'Branie voor Twee' had hij iedere vrijdag een eigen onderdeel, De Weeksluiting. De inmiddels 84-jarige Schiedammer mist Rijnmond nog steeds.

Wat begon als een grapje bleek een vaste rubriek op vrijdagen, tien jaar lang. Het was 1999 en de discussie over het homohuwelijk was actueel. Programmamakers Gert van 't Hof en Ronald van Oudheusden wilden wel eens kijken of de branievolle pastoor uit Schiedam de twee op zijn manier wilde koppelen. Er was een klik en Vismans een blijvertje.

Paaldanseres

Niets was te gek voor de pastoor. Hij kreeg een paaldanseres op schoot in de studio, ging mee naar Harwich voor de laatste vaart van de Stena Discovery, vloog mee naar Bremen waar een schip van Stena werd verlengd, ging mee naar Chevetogne voor een bezoek aan bisschop Bär, zegende paarden op het CHIO in het Kralingse Bos en was niet te beroerd om een cowboyhoed op te doen. De knipoog werd het handelsmerk in De Weeksluiting en 'mensen binden' de rode draad.

In 2009 kwam een eind aan het lunchprogramma 'Branie voor Twee' en stopte de weeksluiting. In de tien jaren die verstreken kreeg Vismans wat fysieke problemen. Een hartoperatie en een herseninfarct zorgden voor wat 'slijtage', zoals hij het zelf noemt. Inmiddels doet hij nog heel af en toe de dienst in de Liduina Basiliek in Schiedam. Verder geniet hij van muziek, televisie en het uitzicht op Schiedam vanuit zijn appartement op acht hoog.

Zonder vermanend vingertje

Onlangs zocht programmamaker Ronald van Oudheusden hem na lange tijd weer eens op. "Een hoogtepunt", noemde Vismans dat. In de video zie je een relaas van de ontmoeting. Ze bezochten samen even de Rijnmond-redactie waar veel nieuwe gezichten zijn te vinden. Toch voelde het vertrouwd. En ja, pastoor Vismans mist de jonge honden van Rijnmond nog steeds een beetje. Later dit jaar hoopt hij 85 te worden. Ronald van Oudheusden wil het contact aanhalen met de pastoor-zonder-vermanend-vingertje. "Als het maar niet weer tien jaar duurt', lacht hij.